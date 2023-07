CANTIERI IMMAGINARIO: QUESTA SERA NICOLO’ FABI, SABATO E DOMENICA PREMIO DANZA CITTA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA – Prosegue serrato il cartellone dei Cantieri dell’Immaginario, realizzato dal Comune dell’Aquila in sinergia con le istituzioni culturali del territorio: questa sera alla Scalinata di San Bernardino, alle ore 21,30 si esibisce il cantautore Niccolò Fabi, tappa del Solo Tour. L’evento è promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

Domani invece all’ Auditorium del Parco, ad ingresso libero, alle 18.00, e domenica 9 luglio, con biglietto d’ingresso, alle 20.00, alla scalinata San Bernardino, il Teatro Stabile d’Abruzzo con PAQ Center presenta il Premio Danza Città dell’Aquila, IV Edizione, un evento ideato e curato da Alice Cimoroni e Eleonora Pacini. All’esito di un programma di stage, gala e concorso di danza classica, modern e contemporanea. Tanti i maestri e giurati presenti: Veronica Peparini, Simone Nolasco, Michele Oliva, Alessandro Rende, Federica Angelozzi, Sabatino



D’Eustacchio, Francesco Sgura, Francesca Cecchini, Eleonora Pacini.

E’ sold out “Ai miei tempi non era così” con Maurizio Battista, lunedì 10 luglio, alle 21,30, Scalinata San Bernardino;: un’esplosione di comicità presentata dal Teatro Stabile d’Abruzzo.

Dopo il grande successo del tour teatrale “Meno che meno”, quest’estate Niccolò Fabi porta sui palchi di festival e rassegne della penisola uno spettacolo in Solo, con un tour densissimo di date, un viaggio musicale che attraversa anche piccoli borghi, castelli, spazi immersi nella natura e in alta quota.

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

In questo concerto Niccolò metterà al centro il suono acustico e leggero della sua voce insieme alla chitarra e al pianoforte.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, due raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, due Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

Da “Capelli” presentato a Sanremo Giovani nel 1997 a “Lasciarsi un giorno a Roma”, alla famosa “Costruire” e poi “Io sono l’altro”, fino alla recente “Andare oltre” ma anche le tante canzoni scritte con colleghi come “L’amore non esiste” e “Vento d’estate”, un percorso musicale intimo e speciale che coinvolge e lascia liberi pensieri e fantasia.

Il Premio Danza Città dell’Aquila è un evento internazionale di danza che nasce con obiettivi ben precisi: dare spazio a tutti gli stili della danza, come momento di condivisione, crescita e scoperta di nuovi talenti, in cui l’arte e il corpo vogliono essere i soli ed unici protagonisti. Ma anche per dare a L’Aquila il giusto prestigio nell’ambito della danza italiana e non solo, visti i numerosi talenti che hanno ballato sul palco del Premio.

“Il premio -queste le parole di Alice Cimoroni e Eleonora Pacini- è nato dal cuore di chi come noi ama follemente la propria città al punto da dedicarcisi con cuore e anima; riconosciuto e premiato con l’inserimento nel prestigioso calendario dei Cantieri dell’Immaginario; palcoscenico di tantissimi talenti, come anche di giovani compagnie nonché meta di studio per l’internazionalità dei maestri ospiti”.

Protagonisti del Gala: Balletto di Pescara Junior Company della scuola Professione Danza Pescara, diretta dalla maestra Michela Sartorelli che presenta un estratto del lavoro del maestro Francesco Gammino; Limitless, da Roma, Compagnia di Contemporary Dance, curata e diretta da Daniele Rommelli e Jolomi Urunden, che presenta “Tafiya” ; Meraki Dance Company, del PAQ Center, che con le coreografie di Eleonora Pacini, Giacomo Perfetti e Sabatino D’Eustacchio, presenta “Wait for me”, un estratto dallo spettacolo “Across The Universe”.

I biglietti per il Gala di domenica 9 luglio si acquistano all’Info Point in Piazza Battaglione Alpini o tramite la piattaforma di biglietteria elettronica CiaoTickets, all’indirizzo

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/premio-danza-citt%C3%A0-dellaquila-iv-edizione-laquila con settore, fila e posto assegnati. I biglietti non sono rimborsabili