CANTIERI IMMAGINARIO: STANDING OVATION PER CIRILLI, “A L’AQUILA UNA FAVOLA IN LOCATION STREPITOSA”

L’AQUILA – “I Cantieri dell’immaginario sono una favola, un’esperienza che ogni artista sogna di fare in una location fantastica, unica in Italia. Ringrazio per questa grande opportunità il sindaco Pierluigi Biondi, il Maestro Leonardo De Amicis e tutti quelli che mi hanno voluto qui. Abbiamo registrato un successo strepitoso in una città per me molto importante. Viva L’Aquila”.

Davanti a una Scalinata di San Bernardino gremita, al termine dello spettacolo “Il meglio di Gabriele Cirilli“, a cura del Teatro Stabile d’Abruzzo, il noto e amato comico, attore e umorista originario di Sulmona, ha chiuso con queste parole la serata che lo ha visto protagonista de “I Cantieri dell’Immaginario”.

La rassegna, sotto la direzione artistica del Maestro Leonardo De Amicis, proseguirà fino al 6 agosto, scandita, sul palco della Scalinata di San Bernardino e dell’Auditorium del Parco, per un totale di 34 eventi e 25 giornate di spettacoli, dalla musica classica alla danza e al teatro, con concerti che vedranno la partecipazione di altri grandi nomi del panorama nazionale, come Francesco De Gregori, Fabrizio Moro, Francesco Renga & Nek.

Comicità, racconti di vita vissuta, momenti di riflessione, in un intreccio narrativo, goliardico e sincero, raccontando 40 anni di vita condivisa con la stessa donna, sua moglie Maria De Luca, spesso citata durante lo spettacolo. Un viaggio che ha coinvolto e conquistato il pubblico che alla fine gli ha tributato una standing ovation.

Dall’ironia sull'”abruzzesità” alle gag esilaranti con due spalle di eccezione, allievi della “Factory” e, a tal proposito, Cirilli ha ricordato l’imminente avvio della scuola di alta formazione professionale, trasferita da San Salvo all’Aquila: “Una bellissima avventura che comincerà a settembre, e per questo ringrazio ancora una volta il Comune che ha accolto il progetto artistico e culturale. Avremo a disposizione diverse location dal Teatro dell’Accademia delle Belle Arti al Conservatorio”.

Momento clou della serata l’epilogo emozionale sui suoi 50 anni, accompagnato da una proiezione di foto dall’infanzia a oggi, concluso con l’interpretazione di “A mano a mano” di Rino Gaetano. Il pubblico ha potuto rivedere e vivere anche alcune delle sue esibizioni a Tale e Quale Show, con performance tra cui “Gelato al cioccolato” di Pupo, “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, “Finché la barca va” di Orietta Berti, “The Final Countdown” e “I Dreamed a Dream” di Susan Boyle.

Questa sera, alle 18:00, i Cantieri si spostano al lago di Campotosto, una delle due location “fuori le mura” del capoluogo, di questa edizione della manifestazione, assieme a Villa Sant’Angelo, con protagonista Danilo Rea, celebre pianista jazz che offrirà un concerto al tramonto, che si annuncia indimenticabile. A cura della Società Aquilana di Concerti Barattelli. Sarà possibile accedere al concerto da una strada in discesa che inizia dal lungo lago (via Roma – Strada Regionale n. 577) nei pressi dell’ingresso al borgo di Campotosto, attraversando un sentiero scosceso che può presentare avvallamenti, asperità e buche, facenti parte della naturale configurazione della zona. Non sono previste sedie ma posti liberi sul prato.

Sempre oggi, alle 19:00, all’Auditorium del Parco l’appuntamento è con “L’amore e la musica: un viaggio emotivo”, del quartetto jazz Midnight Eclipse, composto da quattro giovani musicisti dell’Aquila, presenta un viaggio emotivo attraverso l’amore e la musica. A cura del Teatro Stabile d’Abruzzo.

La rassegna è organizzata in collaborazione con gli enti culturali del territorio finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – ovvero Teatro Stabile d’Abruzzo, Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”, Gruppo Emotion, Teatro dei 99, I Solisti Aquilani, Istituzione Sinfonica Abruzzese, Teatro Zeta –, Accademia delle Belle Arti dell’Aquila e Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”, con il coordinamento del TSA.

È possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma Ciaotickets al seguente link: https://www.ciaotickets.com/i-cantieri-dellimmaginario.