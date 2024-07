CANTIERI L’AQUILA: RIAPRE IN ANTICIPO CORSO FEDERICO II, IMPRESA ROSA TERMINA LAVORI PAVIMENTAZIONE

L’AQUILA – Sono stati riconsegnati nel pomeriggio, con dieci giorni di anticipo rispetto alla tabella di marcia, i lavori di pavimentazione nel tratto Corso Vittorio Emanuele – Viale dei Giardini, riapre quindi corso Federico II all’Aquila.

L’intervento, molto complesso e delicato visto che ha riguardato il cuore del centro storico e con altri cantieri aperti, è stato portato a termine dalla impresa Rosa edilizia dell’Aquila, dell’imprenditore Walter Franco Rosa: la nota azienda ha vinto l’appalto da 3,7 milioni di euro, lanciato dal Comune, ritenuto di grande prestigio, per la realizzazione della nuova pavimentazione e illuminazione del centro storico, nel lotto dalla Fontana luminosa alla villa comunale, lungo Corso Vittorio Emanuele II e corso Federico II, il cosiddetto “cardo”.

L’ impresa, tra le altre cose protagonista negli anni scorsi del recupero, restauro e messa in sicurezza di palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, uno dei cinque edifici pubblici al mondo più sicuri dal punto di vista sismico, aveva già concluso a tempo di record il primo tratto.

Il buon risultato è stato colto – emerge da fonti aziendali – nonostante le molteplici problematiche esecutive emerse in corso d’opera e le parziali sospensioni lavorative imposte ad esempio dal passaggio giro d’Italia ebike, dalla rimozione da parte di Enel di pali e linee elettriche dopo il sisma e da altri imprevisti.

Per questa commessa quindi non c’è stato bisogno di nessuna proroga: come invece sta accadendo per altri appalti nel centro storico, ragione per la quale sono molti i disagi per cittadini ed operatori commerciali e sono puntuali e periodiche le polemiche.

L’appalto ha previsto la rimozione del grigio asfalto per realizzare un selciato di pietra locale costituita da basole di pietra bianca calcarea, nonché una nuova illuminazione pubblica.

I lavori, sempre riconsegnati in anticipo, sono stati realizzati a step in tempi di esecuzione di 365 giorni, tratto dopo tratto e, in particolare: step lavori Corso Vittorio Emanuele -Intersezione Via San Berardino, lavori iniziati il 05/09/2022 e terminati il 07/12/2022, giorni utilizzati 93; step corso Principe Umberto-Fontana Luminosa: lavori iniziati il 17/02/2023 e terminati il 06/07/2023, giorni utilizzati 139; step Corso Vittorio Emanuele-Viale dei Giardini: lavori iniziati il 16/03/2024 lavori in corso termine ultimo contrattuale 27/07/2024, residuo tempi contrattuali 133.

Secondo quanto precisato da fonti dell’Azienda, operai, tecnici e collaboratori hanno lavorato con dedizione in tutte le condizioni meteorologiche gestendo tutte le varie interferenze oggettive della comunità e le esigenze dei singoli commercianti, tanto che prima di ogni inizio step lavori insieme agli Amministratori, alla Direzione lavori, al Rup, i rappresentanti dell’impresa hanno partecipato a riunioni con i commercianti, con lo scopo di collaborare serenamente e gestire puntualmente tutte le interferenze esecutive di circa 170 esercizi, oltre le abitazioni e le attività poste nelle immediate intersezioni, presenti su tutto l’asse centrale che si sviluppa per una lunghezza di circa 915 metri lineari e una superficie di circa 7.100 metri quadrati.

All’ esperienza e alle buone pratiche della impresa aquilana che ha commesse in tutta Italia fanno da contraltare casi molto diversi nell’ambito dei tanti i cantieri in corso nel centro storico della città, alle prese con il processo di ricostruzione e rinnovamento delle principali vie e piazze in attesa di essere restituite alla fruizione pubblica.

Oltre agli esempi virtuosi, con lavori ultimati nei tempi, si registrano però anche ritardi come lamentato da residenti e commercianti che continuano quotidianamente a fare i conti con gli inevitabili disagi generati dai cantieri.

Emblematico il caso di Piazza Duomo, con l’impresa esecutrice che ha richiesto una proroga di 60 giorni a partire dal 19 aprile: tempo previsto per la riconsegna, quindi, la seconda metà di giugno, come assicurato nell’ultimo aggiornamento dal vicesindaco, Raffaele Daniele. Ma non c’è stata ancora la fumata bianca. I lavori di ripavimentazione, un appalto da 7 milioni di euro, sono stati affidati alla impresa Costruzioni Penzi di Roma.