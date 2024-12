CANTIERI MONTORIO: ALTITONANTE, “NOSTRE SCELTE PER GARANTIRE LA SICUREZZA, IL TAR LO CERTIFICA”

MONTORIO AL VOMANO – Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha respinto la domanda cautelare presentata contro il Comune di Montorio al Vomano (Teramo) per la modifica degli spazi del cantiere per la ricostruzione in corso Valentini.

“Desidero sottolineare alcuni aspetti importanti per chiarire la posizione dell’Amministrazione comunale e dei nostri Uffici, che anche in questo caso hanno lavorato bene”, commenta in una nota il sindaco Fabio Altitonante.

“La sentenza – aggiunge – conferma la legittimità delle nostre scelte riguardanti la modifica degli spazi di cantiere, necessaria per garantire la sicurezza e il completamento dei lavori di ricostruzione. Si tratta di un intervento essenziale per il nostro territorio, che tiene conto delle esigenze della comunità e dell’interesse pubblico. Vorrei ricordare che, in passato, un cantiere similare è stato attivato senza alcuna obiezione, a conferma che le procedure adottate sono state sempre trasparenti e rispettose delle normative. Questo rafforza ulteriormente la nostra convinzione di aver agito correttamente. Evidenziamo, inoltre, che per il Comune non derivano spese da questa vicenda, poiché le spese legali sono state compensate”.

“Infine, voglio ribadire che questa Amministrazione non intende rivolgere critiche personali nei confronti di alcuno, sappiamo bene che la ricostruzione crea alcuni disagi, ma è indispensabile per la ripartenza di Montorio, dopo anni di immobilismo. Il nostro unico obiettivo è quello di lavorare per il bene della collettività e garantire che i progetti in corso proseguano senza più ritardi, sempre nel rispetto della legge e dei diritti di tutti”, conclude il primo cittadino.