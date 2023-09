CANTINE APERTE IN VENDEMMIA: IL PROGRAMMA IN ABRUZZO DAL 16 SETTEMBRE AL 22 OTTOBRE

PESCARA – L’Abruzzo si prepara al ritorno di “Cantine Aperte in Vendemmia”, con 8 cantine partecipanti e altre aziende associate che si stanno organizzando proprio in questi giorni – maturazione delle uve permettendo – per offrire anche loro una giornata di spensieratezza e divertimento a famiglie e gruppi di amici.

“L’Abruzzo, grazie all’impegno dei vignaioli del Movimento Turismo del Vino, è stata una delle regioni capofila per questa attività di natura sia didattica che turistica, con centinaia di famiglie che nell’ultimi 3-4 anni hanno vissuto la vendemmia in cantina partecipando a delle entusiasmanti domeniche esperienziali fatte di raccolta delle uve, pigiatura, pranzi contadini, musiche e danze tradizionali abruzzesi”, sostiene con orgoglio in una nota Nicola D’Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino.

Si parte il 16 Settembre a Navelli da Cantinarte e a Santa Maria Imbaro da LaVinarte che riproporrà la giornata anche il 24 Settembre.

Domenica 17 Settembre a Monteodorisio da Tenuta Oderisio; Sabato 23 Settembre da Feudo Antico a Tollo e domenica 24 Settembre anche a Collecorvino da Contesa Vini.

La prima domenica di Ottobre, domenica 1, giornate di festa ancora a Monteodorisio, a Tenuta Ferrante a Lanciano e a Tenuta del Priore a Collecorvino. Infine Domenica 8 Ottobre da Dora Sarchese a Caldari di Ortona.