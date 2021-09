CANTINE APERTE IN VENDEMMIA, IN ABRUZZO TUTTO PRONTO PER MANIFESTAZIONE DEL MOVIMENTO TURISMO VINO

L’AQUILA – La vendemmia in Abruzzo è già arrivata a buon punto e tanti produttori si dicono assolutamente soddisfatti della qualità delle uve bianche con un’annata di Pecorino che si annuncia straordinaria.

Negli ultimi anni, grazie anche all’approvazione del “Decreto Enoturismo” è stato finalmente normato l’aspetto della “vendemmia didattica” diventata nel frattempo un vero e proprio fenomeno sociale sopratutto per le famiglie che trovano di grande interesse far trascorrere ai figli una giornata all’insegna della conoscenza delle tradizioni e contadine ma anche dell’apprendimento di rudimenti delle tecniche enologiche e agronomiche che interessano la vita di una cantina.

“L’Abruzzo, grazie all’impegno dei vignaioli del Movimento Turismo del Vino, è stata una delle regioni di riferimento per questa attività didattica con centinaia di famiglie che nell’ultimo lustro si sono recate in cantina partecipando a delle entusiasmanti domeniche esperienziali dove alla raccolta e alla successiva pigiatura dei grappoli di Montepulciano vengono quasi sempre abbinati ricche colazioni e pranzi contadini, nonché il famoso “sdjiuno” abruzzese, l’impegnativa merenda di mezza mattinata.” sostiene con orgoglio Nicola D’Auria il Presidente del Movimento Turismo del Vino.

Anche quest’anno, nel pieno rispetto di tutta la normativa relativa al distanziamento e alla tutela della salute, il programma delle “Cantine Aperte in Vendemmia” si presenta di grande interesse abbracciando tutte e tre le province enologicamente più rappresentative della nostra regione.

Si comincia sabato 18 Settembre a Lanciano, in provincia di Chieti, dalla giovane Tenuta Ferrante che dopo aver organizzato per tutta l’estate suggestivi aperitivi nei vigneti, si cimenterà anche nella vendemmia per grandi e piccini. Sabato 18 e Domenica 19 Settembre appuntamento anche a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, nella bellissima tenuta di Stefania Pepe per la vendemmia dei vini bianchi.

Ultima domenica di Settembre, il 26, si rimane in provincia di Teramo e più precisamente a Canzano dove il Presidente della DOCG Colline Teramane Enrico Cerulli Spinozzi accoglierà tutti gli enonauti nella sua omonima tenuta per una rilassante giornata contadina.

Il primo sabato di Ottobre invece, il 3, prima edizione di “Cantine Aperte in Vendemmia” da Cantine Maligni a Chieti con il vignaiolo Fabio Tomei e tutta la famiglia che accoglieranno con il consueto calore ed entusiasmo. Infine ben tre appuntamenti per Domenica 10 Ottobre ancora a Torano Nuovo da Stefania Pepe, quindi a Collecorvino da Contesa Vini di Rocco Pasetti per l’ormai appuntamento fisso della “Domenica del Vignaiolo” e quindi a Ortona da Dora Sarchese presso la cantina del Presidente D’Auria con la raccolta del Montepulciano nel vigneto storico NITAE.

Per info e prenotazioni rivolgersi direttamente in cantina

Tenuta Ferrante– 389 909 1420

Stefania Pepe– 348 393 3129

Cerulli Spinozzi– 0861 57193

Cantine Maligni– 0871 440906

Dora Sarchese– 085 9031249

Contesa Vini– 085 8205078