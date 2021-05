CANTINE E VIGNETI APERTI, NOVITA’ PER IL 2021 CON DUE WEEKEND PER GLI AMANTI DEL VINO

ROMA – Fa coppia con Vigneti Aperti l’edizione 2021 di Cantine Aperte del Movimento Turismo del Vino (Mtv).

L’ appuntamento è in programma sabato 29 e domenica 30 maggio. L’ iniziativa, organizzata nel rispetto della norme di sicurezza, offre quest’anno la possibilità ai winelover di fare visita sia in vigna che in cantina. L’ evento permette di replicare l’esperienza il 19 e 20 giugno con la possibilità di visitare vigne e cantine nelle regioni che ancora non hanno ottenuto il colore giallo.

“Già lo scorso anno- afferma Nicola D’Auria, presidente Mtv- siamo stati obbligati a rivedere i nostri piani dovendo organizzare l’edizione 2020 online, soluzione non certo semplice per un evento che fa della convivialità il suo aspetto fondante. Ma in questi ultimi mesi, forti anche delle esperienze ormai dolorosamente acquisite da tutti noi, ci siamo messi al lavoro per organizzare l’edizione 2021 in presenza che avrà luogo nel weekend del 29 e 30 maggio. Inoltre, per soddisfare gli enoappassionati di tutte le regioni, ci sarà la possibilità di raddoppiare nel weekend del 19 e 20 giugno in base al “colore” regionale. Ovviamente, in entrambe le occasioni, tutta la manifestazione si baserà sul rispetto delle norme di sicurezza necessarie a garantire la salute dei partecipanti”.

“‘Vigneti Aperti’ – aggiunge inoltre il presidente Mtv- non nasce come uno spin-off di ‘Cantine Aperte’ ma piuttosto come una risposta al crescente bisogno di ritrovare il contatto con la natura e con i mille territori che fanno dell’Italia un Paese unico al mondo”.