CANZANO: RUBA IN UN’ABITAZIONE E SI FERISCE, IDENTIFICATO E ARRESTATO

CANZANO – Ha seminato il panico tra Canzano e le frazioni della città di Teramo: un uomo è finito in carcere con l’accusa di aver commesso almeno un furto in abitazione. Ma il sospetto è che abbia “visitato” anche altre case nei mesi scorsi.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri di Castelnuovo Vomano. La svolta nelle indagini sull’ondata di furti ha avuto una svolta a novembre, dopo un colpo in un’abitazione di Canzano. La proprietaria al suo rientro ha trovato la casa a soqquadro, mentre erano spariti oggetti in oro per un valore totale di circa 1.500 euro. Non solo: il ladro, infatti, si è ferito. I carabinieri del Nor di Giulianova sono quindi riusciti a raccogliere tracce ematiche, mandate al Ris per le analisi. Quelle tracce sono riconducibili all’uomo arrestato nei giorni scorsi.

Lo stesso è stato notato da altri cittadini vicino ad edifici visitati dai ladri, fatto confermato anche dalle riprese delle telecamere.

Tutti gli elementi raccolti hanno portato la Procura di Teramo a chiedere la custodia cautelare dell’uomo – accusato del reato di furto aggravato – accordata dal giudice per le indagini preliminari. Così l’indagato è finito in carcere. Sono in corso ulteriori indagini al fine di poter appurare se l’uomo sia stato il responsabile anche di altri furti tra Canzano e Teramo.