CAOS A14: ASSOUTENTI LANCIA “INDENNIZZO TRAFFICO”

ANCONA – È ormai divenuta “insostenibile” la situazione per gli automobilisti nel tratto dell’A14 tra Marche e Abruzzo, con “con molteplici disagi e rallentamenti che hanno creato chilometri di code lungo la rete imprigionando gli automobilisti e provocando ingenti ritardi”.

Per questo Assoutenti “ha presentato un’istanza al ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, all’Autorità di regolazione dei trasporti, alle Commissioni Traporti di Camera e Senato e a tutti i partiti politici italiani, affinché si introducano indennizzi automatici in tutti i casi in cui gli automobilisti subiscono ritardi a causa delle code in autostrada” annuncia l’associazione.

“Chiediamo oggi al Mims e a tutte le istituzioni competenti di studiare un ‘indennizzo traffico’ al pari di quanto avviene già da anni con treni e aerei – spiega il presidente Furio Truzzi – Oggi se un treno o un aereo arriva a destinazione con eccessivo ritardo, ai passeggeri spetta un risarcimento in denaro regolato dalle norme nazionali e comunitarie. Non esiste alcun motivo per cui lo stesso meccanismo non debba essere adottato nel settore autostradale, dal momento che gli utenti pagano salati pedaggi per attraversare la rete, subendo spesso ritardi intollerabili che creano un evidente danno morale e materiale”.