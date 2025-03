L’AQUILA – Si celebrerà sabato 22 marzo prossimo al centro sportivo Arcobaleno dell’Aquila il congresso cittadino di Forza Italia.

Un appuntamento molto atteso, visto lo scontro in atto dentro gli azzurri tra il presidente del consiglio comunale ed assessore regionale al Sociale e Cultura, Salvatore Santangelo da una parte, e il vicesegretario provinciale, Giorgio De Matteis e il coordinatore cittadino uscente Stefano Morelli dall’altra.

Scontro nato dal rifiuto di Santangelo di rinunciare alla poltrona di presidente del consiglio comunale, come chiesto anche, inascoltato, dal segretario regionale e deputato, Nazario Pagano, e per il non essersi iscritto al partito, da quando è stato rieletto in Comune nel giugno del 2022, restando nel gruppo della sua civica L’Aquila futura. Nel secondo caso, il tema non si pone più: Santangelo ha aderito al gruppo venerdì 7 marzo, senza che di questo sia stata data alcuna comunicazione, ne al partito, nè all’aula consiliare nel corso delle sedute di sabato e lunedì successivi, e lo ha fatto lo stesso giorno in cui De Matteis e Morelli hanno indetto una conferenza stampa di fuoco contro Santangelo, annunciando anche l’interessamento del partito nazionale, per “il suo non rispettare le regole che un partito serio si deve dare”.

Per il futuro segretario cittadino non circolano nomi, ma è certo che sarà espressione proprio di Santangelo, che secondo quanto si è appreso, su 1.600 tessere ne controlla 1.300.

Terminerà dunque l’era di Stefano Morelli che doveva essere confermato in forza di un accordo del novembre scorso quando è stato celebrato il congresso provinciale che ha confermato Gabriele De Angelis, ex sindaco di Avezzano e presidente della Tua, la società regionale del trasporto pubblico. Intesa poi saltata proprio per il terremoto politico che si è scatenato all’Aquila con lo scontro frontale contro Santangelo.

La vittoria al congresso rappresenterà dunque il compiersi della controffensiva di Santangelo, forte anche dell’essere stato il più votato in Abruzzo alle regionali del marzo 2024, con oltre 9.600 preferenze, entrato negli azzurri solo pochi mesi prima. Inoltre già lavora ad imporre la sua supremazia nel gruppo consiliare, dove ha intanto come fido alleato il capogruppo Daniele D’Angelo, che non ha partecipato alla conferenza stampa di venerdì scorso, in dissenso con De Matteis e Morelli.

Presenti seppur defilati erano invece gli altri due consiglieri del gruppo di Fi, Laura Cococcetta e Guglielmo Santella e l’assessore al Sociale Manuela Tursini. Tutti e tre eletti con la civica di Santangelo L’Aquila futura, nel giugno 2022, poi passati a Forza Italia a fine ottobre, entrati in conflitto con Santangelo che voleva imporre un cambio in giunta a danno di Tursini. Questo dietro l’abile regia di De Matteis, che così ha svuotato la civica di Santangelo, e per la soddisfazione del sindaco Pierluigi Biondi, di Fdi, che in questo modo del tutto indolore, con il passaggio di Tursini a Fi, ha risolto lo scontro con De Matteis che da tempo chiedeva un posto in giunta per compensare il passaggio di Roberto Tinari all’Udc.

Ora però c’è da scommetterci che Santangelo lavorerà per riportare dalla sua parte i tre ex della sua civica, per affermarsi sia a livello di gruppo consiliare che di segreteria cittadina, come nuovo e incontrastato uomo forte di Forza Italia a L’Aquila. De Matteis e Morelli e altri suoi avversari interni permettendo.