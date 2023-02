CAOS PASSAPORTI, SANTANCHE’: PRESTO INTERVENTO URGENTE

ROMA – “In considerazione dei dati, oltre 80mila partenze mancate, e delle perdite per l’annosa questione del caos passaporti, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ieri ha avuto un proficuo colloquio con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che porterà a formulare soluzioni concrete nei prossimi giorni”.

È quanto si legge in una nota del Ministero del Turismo: su sollecitazione di Santanchè, e grazie al ministro degli interni, quindi, il Governo adotterà misure urgenti per risolvere una problematica complessa, ferma da tempo, e che ora sta ulteriormente penalizzando il comparto del turismo dell’outgoing già fortemente compromesso dalla pandemia.

“Ringraziamo il ministro del Turismo Daniela Santanché insieme al ministro degli Interni Matteo Piantedosi per l’attenzione dimostrata sul tema del caos passaporti che ha causato e continua a causare disagi ai cittadini e danni alle imprese del turismo”, commenta Gianni Rebecchi, presidente Assoviaggi, l’associazione del turismo organizzato Confesercenti.

“Come abbiamo evidenziato nel nostro sondaggio, l’ingorgo passaporti ha fatto saltare già circa 80mila viaggi organizzati, con circa 150 milioni di euro di mancate vendite per il sistema italiano delle agenzie di viaggio. Un danno economico ingente per il mondo del turismo organizzato nell’anno della ripartenza dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, ma anche un disservizio per la cittadinanza poiché il passaporto non serve solo per andare in vacanza, ma anche per i ricongiungimenti familiari, il lavoro, per i figli che non lo possiedono, un diritto alla liberta’ di movimento fuori dai confini europei”.

“Bene, quindi – conclude Rebecchi – che la politica abbia risposto con tempestività al nostro grido di allarme. Ora auspichiamo che al più presto si adottino provvedimenti adeguati per risolvere il problema”.

Anche Fiavet-Confcommercio “ringrazia sentitamente il ministro del Turismo Daniela Santanché per il suo intervento presso il ministro degli interni Matteo Piantedosi, e si augura di poter arrivare presto a soluzioni concrete come auspicato”.

“Siamo certi che ogni intervento di questo Governo, ogni misura atta alla soluzione della problematica del lento rilascio e rinnovo dei passaporti potrà dare sollievo al comparto in un momento così difficile di ripresa”, aggiunge Giuseppe Ciminnisi, presidente di Fiavet Confcommercio.