CAOS TRAFFICO ALL’AQUILA: PIETRUCCI, “IMPOSSIBILE USCIRE DI CASA, CHI C’E’ AL COMANDO DELLA CITTA’?”

L’AQUILA – “Sotto Natale l’Amministrazione di Destra che governa L’Aquila ha deciso di istituire un senso unico alternato per via di nuovi lavori a Via Panella, già epicentro degli ingorghi cittadini a causa dell’altro cantiere per il raddoppio della rotonda. Risultato: code che oggi partono da Via da Castello, con un’intera città bloccata considerando anche il semaforo eterno di Via XX Settembre, l’isolamento forzato di tutto il quartiere Fontesecco e la chiusura di Viale Don Bosco”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci.

“Una situazione – osserva – che mette a rischio anche la sicurezza di un centro che ha le poche uscite rimaste totalmente congestionate. Sembra che nella Giunta Biondi ognuno faccia quello che vuole, con l’assessore al traffico che non si parla con quello alle Opere pubbliche che a sua volta non parla con quello della ricostruzione e via dicendo”.

“Una mancanza di rispetto totale per la cittadinanza – sottolinea – costretta a vivere un quotidiano sempre più impossibile, mentre il sindaco ha abbandonando la città e viaggia nella Regione, in Italia e nel mondo, rincorrendo la sua personale carriera politica. Sarebbe cosa normale, invece, per un’Amministrazione programmare e non far partire tutti i lavori contemporaneamente, come sta succedendo a partire da quelli, infiniti, del Ponte Belvedere a quelli dei sotto servizi, a cui si aggiungono quelli raddoppiati e improvvisate per scelte naïf in via Panella e tutti gli altri della ricostruzione privata”.

“C’è qualcuno al comando della città, oppure dobbiamo essere costretti a svegliarci la mattina e non sapere nemmeno se è possibile uscire di casa, come successo letteralmente ad alcuni abitanti di Fontesecco settimane addietro? Intanto l’Amministrazione rimandi a dopo il Natale i lavori iniziati oggi a Via Panella, perché non può condannarci a settimane di blocco totale come sta avvenendo. I commercianti, i gestori dei locali, le attività artigianali che sono aperti tutto l’anno più per sfida che per introiti e che sperano nelle festività natalizie di recuperare le perdite accumulate durante il resto dell’anno, sono oramai allo stremo. Così come lo sono i cittadini che per attraversare tutta la città impiegano non meno di mezz’ora”.

“Più in generale chi è responsabile di quanto sta accadendo valuti di fare un passo indietro prima che sia tutta la città a chiederglielo, vista la manifesta incapacità ormai sotto gli occhi di tutti”, conclude Pietrucci.