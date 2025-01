CAOS TURISTI ALTO SANGRO: CARUSO, “VENITE IN TANTI, MA RISPETTOSI”

CASTEL DI SANGRO – Chiede il ‘modello Napoli’ il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per gestire l’invasione bis di turisti in Alto Sangro, prevista per il prossimo fine settimana.

Domani si terrà un vertice operativo in Questura per definire il piano di controlli e il numero di agenti e militari in servizio.

“Arriveranno rinforzi. È stata una precisa richiesta”, afferma Caruso che si appella ai campani, con i quali ha un filo diretto dal momento che Castel di Sangro, Comune di cui è sindaco, da anni ospita il ritiro estivo dei partenopei.

“Il mio appello è quello di venire, anche numerosi, ma di essere rispettosi dei luoghi”, conclude Caruso.