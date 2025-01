CAOS TURISTI ALTO SANGRO: SUL SITO DEL COMUNE DI ROCCARASO ATTIVO LINK PER PRENOTAZIONE BUS

ROCCARASO – Sui social continua ancora oggi la corsa alla prenotazione per un posto sugli autobus per la gita fuori porta a Roccaraso, complici i prezzi bassi e la visibilità che in queste settimane sta avendo il comprensorio dell’Alto Sangro.

Le gite della domenica, però, dovranno fare i conti con la decisione arrivata ieri dopo un vertice urgente che si è tenuto in Prefettura a L’Aquila: l’accesso sulla statale 17 sarà consentito fino ad un massimo di cento bus.

Sulla homepage del sito del Comune di Roccaraso è attivo il link di prenotazione per permettere agli autobus di assicurarsi l’accesso sulla statale 17 nel territorio del Comune. Al termine della procedura per registrarsi, che per il weekend 1-2 febbraio è aperta alle targhe pari, l’amministrazione comunica che “l’elenco delle targhe ammesse sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Roccaraso”.

Sull’argomento è tornato anche il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli: “È chiaro che questi soggetti che pubblicizzano questi viaggi stanno sfidando le istituzioni annunciando un’invasione selvaggia senza regole. Una sfida a cui bisogna farsi trovare preparati e respingerla. Trattandosi per lo più di organizzatori improvvisati è chiaro, come accaduto lo scorso fine settimana, che sarà il caos totale e un secondo atto non lo si può permettere. Domenica sarò personalmente presente a Roccaraso per verificare che ci siano i dovuti controlli contro l’annunciata nuova invasione e fermare qualsiasi devastazione e verificare che siano state adottate tutte le misure per garantire sicurezza e legalità”.