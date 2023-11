CAPESTRANO – Cerca di uccidere la moglie ferendola con delle coltellate e poi tenta il suicidio assumendo dei farmaci.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio a Capestrano, piccolo centro della provincia dell’Aquila.

La lite familiare tra una coppia macedone, entrambi sui trent’anni, rischia di finire in tragedia.

L’uomo, con l’accusa di tentato omicidio, è stato arrestato questo pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Sulmona, intervenuti per l’accaduto.

Si trova piantonato presso l’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, dov’è ricoverato in prognosi riservata, e dov’è finita anche la moglie per le ferite riportate. Quest’ultima non in pericolo di vita.

Sulla vicenda si stanno svolgendo gli accertamenti dei Carabinieri di Sulmona, coordinati dalla Procura della Repubblica dell’Aquila.

Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al pm di turno presso la Procura della Repubblica dell’Aquila.

Continuano gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.