CAPESTRANO: CULTURA E JAZZ PROTAGONISTI DELLA RASSEGNA “ESPRESSIONI ARTISTICHE E TERRITORIALI”

CAPESTRANO – Al via la nuova edizione di Espressioni Artistiche e Territoriali, l’appuntamento estivo che unisce musica, letteratura, arte e gastronomia in una cornice naturale di rara bellezza.

L’evento targato Il Bosso si svolgerà in un contesto unico: nello splendido teatro naturale della Valle del Tirino, con il borgo di Capestrano (L’Aquila) a farci da sfondo, avvolto dalle luci del tramonto che lentamente lasciano spazio al cielo stellato. Un luogo che da solo racconta la storia, la natura e l’anima autentica dell’Abruzzo.

Ogni appuntamento sarà un viaggio che intreccia parole, suoni e sapori: presentazioni letterarie e dialoghi culturali, seguiti da concerti dal vivo che faranno vibrare le note della grande musica. Il tutto accompagnato da una cena in terrazza panoramica, preparata con ingredienti locali e servita mentre il paesaggio cambia colore, fino a immergersi nella notte.

Espressioni Artistiche e Territoriali si svolgerà il 19 e 20 agosto dalle 18.30, due serate che vedranno protagonisti artisti e intellettuali di livello internazionale, ma con radici ben piantate nella nostra terra: Orlando Di Girolamo, Eleonora Strino, Giulio Corini, Zeno De Rossi, Morgan Fascioli, Roberto Lucanero, Danilo Rea e Roberto Gatto. Musicisti e personalità culturali che hanno portato il loro talento in tutto il mondo e che Il Bosso è orgoglioso di accogliere e condividere la loro arte con il pubblico abruzzese (programma e dettagli su www.ilbosso.com).

Questa tappe nel mondo del jazz prepareranno la strada ad un altro importante evento dedicato al jazz. Dal 1 al 5 settembre 2025, Capestrano tornerà ad essere la Capitale del Third Stream in Italia grazie al progetto “Le Terre del Guerriero” con 5 giorni intensivi di Residenza Artistica workshop, Masterclass e concerti alla presenza di 6 musicisti della Chicago Jazz Philharmonic.