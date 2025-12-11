CAPESTRANO: UN CONVEGNO SUI VIAGGI IN ABRUZZO DEL GRANDE POETA TORQUATO TASSO

CAPESTRANO -Il Centro per la filosofia Italiana, sezione di Calascio, dopo i buoni risultati e il grande interesse del pubblico per la prima edizione di Strade e percorsi d’Abruzzo dedicata alla scoperta della Valle del Tirino di questo autunno, ha in programma per la seconda edizione nel mese di dicembre una serie di iniziative dedicate ai viaggi del grande poeta Tasso a partire dal bel libro di Salvatore di Fusco “Torquato Tasso e L’Abruzzo” pubblicato per Ianieri Edizioni nella collana comete-scie d’Abruzzo che è stato presentato in agosto 2025 a Calascio (L’Aquila) nell’ambito della rassegna aperitivi letterari. Obiettivo di questa nuova edizione oltre a riprendere in considerazioni gli studi sul grande poeta nato a Sorrento autore di celebri capolavori della nostra come l’Aminta e il grande poema epico, la Gerusalemme liberata vuole ripercorrere le sue opere e il suo itinerario storico-artistico in Abruzzo.

Il convegno sarà anche occasione di incontro e scambio sociale e culturale. Il primo appuntamento è in programma questa domenica 14 dicembre alle 10, 30 per un convegno a Capestrano (L’Aquila) presso il museo nell’Olio nell’ambito del cartellone natalizio organizzato dalla Pro loco.

Al convegno ci saranno le relazioni di Jacopo Meccariello, segretario di redazione del Centro per la filosofia Italiana, gli studiosi Salvatore di Fusco e Andrea Giampietro, e la storica e archeologa, Lorella di Blasio. A coordinare i lavori sarà il presidente del Centro, Aldo Meccariello.

Dopo pranzo nella stessa giornata di domenica 14 dicembre è prevista nel pomeriggio una bella visita guidata nel centro storico di Popoli Terme (Pescara) nel Parco Nazionale della Majella, facilmente raggiungibile dall’Autostrada A25 Roma-Sulmona – Pescara uscita Bussi Popoli per questa bella passeggiata guidata a ingresso libero sui luoghi del Tasso. L’appuntamento per chi vuole raggiungere il gruppo è alle ore 16,30 davanti alla stazione FS di Popoli linea RV Roma Termini-Sulmona-Pescara.

In particolare oltre a visitare le belle chiese della cittadina abruzzese si visiterà il museo Nazionale della Taverna Ducale di Popoli dove Tasso è stato ospite della famiglia Cantelmo che in quel tempo governava la cittadina e altri centri della zona peligna alle dipendenze del Regno di Napoli. A Popoli domenica 14 dicembre ci sono anche spettacoli e mercatini natalizi e visiteremo anche il grande Palazzo della famiglia Cantelmo.