CAPISTRELLO: DEDICATO AL MAESTRO ANTONIO STATI IL CONCERTO DI “TETRA ENSEMBLE”

CAPISTRELLO – Grande successo del gruppo musicale “Tetra Ensemble” in concerto, che con il patrocinio del comune di Capistrello e la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila si è esibito il 4 agosto, in serata, in piazza Caduti sul lavoro.

Sul palco, con la presentazione della giornalista Orietta Spera, straordinari e ben coordinati da un’eccellenza del territorio, la Maestra di pianoforte Valentina Di Marco, i Maestri Beatrice Ciofani e Tamara Manganaro ai violini, Valeria Blasetti al sassofono, Corrado Morisi alla fisarmonica (ha arrangiato anche tutti i brani), Davide D’Amico alla batteria e in voce il soprano Natalia Tiburzi. Un’esibizione che ha tenuto incollato il pubblico fino alla fine e dedicata, come ha evidenziato Valentina Di Marco, ad un illustre concittadino, icona della musica come l’indimenticato Maestro Antonio Stati: i presenti hanno coronato l’omaggio con un lungo applauso al suo talento irripetibile, noto in tutta Europa.

Il sindaco Maurizio Murzilli, nel salutare i presenti ha sottolineato l’amore di Capistrello per la musica e di come il Centro rovetano abbia dato spesso i natali a vari e diversi virtuosi appartenenti a questo settore; al riguardo si indica, nella locale scuola “Play Music”, il polo formativo per antonomasia delle nuove generazioni di musicisti. Tra gli intervenuti al concerto del 4 agosto i signori Giuseppina Di Domenico (“Amici dell’Emissario”), Roberto e Maria Rita Giancarli e il Maestro di fisarmonica Giovanni Fantozzi.

Le sonorità, ricercate e coinvolgenti, hanno deliziato cultori e profani e si è spaziato, grazie pure alla versatilità vocale del soprano Tiburzi, dalle colonne sonore più conosciute con Morricone, fino agli anni ’80 di Rondò Veneziano ma anche, tra gli altri, con Piazzolla, Villa, Einaudi, Cohen: insomma, a Capistrello una serata unica. Si ringraziano i tanti sponsor che hanno supportato la manifestazione.