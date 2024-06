CAPISTRELLO: IN ARRIVO 576MILA EURO PER COSTRUIRE UN NUOVO ASILO NIDO

CAPISTRELLO – In un’importante svolta per l’istruzione e la cura dell’infanzia, il comune di Capistrello (L’Aquila) ha ricevuto un finanziamento di 576mila euro per la costruzione di un nuovo asilo nido. Questo investimento, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture educative nel territorio.

Il finanziamento di 576mila euro consentirà di realizzare un ambiente moderno, sicuro e stimolante, progettato per accogliere i più piccoli in una fase cruciale della loro crescita.

Il progetto prevede la costruzione di una struttura all’avanguardia, conforme agli standard europei più avanzati in termini di sicurezza, efficienza energetica e qualità degli spazi educativi.

L’Amministrazione Ciciotti, grazie all’impegno del settore nella ricerca di finanziamenti PNRR, si prepara a fare un passo importante verso un sistema educativo più inclusivo e di qualità, dimostrando che investire nell’infanzia è investire nel futuro di tutta la comunità.