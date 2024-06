CAPISTRELLO – Il questore dell’Aquila, Enrico De Simone, ha vietato il concerto del cantante scelto per la festa di Capistrello dell’11 giugno.

Il provvedimento del questore riguarda, pertanto, lo spettacolo del cantante neomelodico Daniele De Martino. Non cambia il resto del programma della festa visto che non ci saranno altri concerti cancellati nel centro marsicano in provincia dell’Aquila. L’atto è stato comunicato al sindaco e agli organizzatori.