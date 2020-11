CAPISTRELLO: SCHIACCIATO DAL TRATTORE, MUORE AGRICOLTORE DI 73 ANNI

CAPISTRELLO – Un agricoltore, Santino D’Ascanio, 73 anni di Capistrello (L’Aquila), è morto dopo essere rimasto schiacciato sotto il trattore con il quale stava trasportando legname appena tagliato in un terreno montano in località Collemozzone, nel comune marsicano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe rimasto vittima del grave incidente stamani ma il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel tardo pomeriggio da alcuni cacciatori del posto che lo stavano cercando in seguito all’allarme lanciato dalla moglie, preoccupata per il mancato ritorno del marito. Sul posto sono giunti i carabinieri forestali, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il caso è stato chiuso come un incidente dalla Procura della Repubblica di Avezzano.

