CAPISTRELLO: SIMBOLI X MAS IN CALZE BEFANA DONATE DAL COMUNE AI BAMBINI, “SCHIAFFO AI 33 MARTIRI”

CAPISTRELLO – Simboli della X Mas, flottiglia della Repubblica Sociale Italiana, sono state ritrovate all’interno delle calze della Befana a Capistrello (L’Aquila), consegnate, come ogni anno, dal Comune a tutti i bambini residenti.

A denunciare l’accaduto alcuni genitori sui social che hanno parlato di “uno scandalo ed uno schiaffo ai 33 martiri di Capistrello uccisi dalle SS naziste durante la ritirata”.

L’amministrazione comunale del sindaco Francesco Ciciotti si difende sostenendo di non essere stata informata del contenuto della calza, confezionata da una società esterna. “Questo tipo di contenuto – si legge in una nota del Comune – non ha mai avuto e mai avrà il consenso delle autorità comunali”. Il Comune ha annunciato l’intenzione di “far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune a tutela dei fatti legati alla storia di Capistrello”.