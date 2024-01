CAPISTRELLO: SIMBOLI X MAS NELLE CALZE DELLA BEFANA, SCENDE IN CAMPO ANPI MARSICA. CHIESTO INCONTRO

AVEZZANO – L’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) Marsica , in accordo con l’Amministrazione Comunale di Capistrello (L’Aquila), ha proposto nella giornata di martedì 9 gennaio 2024, la convocazione di un incontro nell’ambito degli organismi dell’Associazione “I 33 Martiri di Capistrello”, per valutare le iniziative da assumere in relazione ai fatti avvenuti in occasione della manifestazione del 5 gennaio 2024 nella festa dell’Epifania per i bambini, che ledono la dolorosa storia e la cultura democratica ed antifascista dell’intera comunità di Capistrello.

È quanto si legge in una nota diffusa all’indomani del caso dei simboli della X Mas nelle calze della Befana destinate ai bambini del Comune marsicano di Capistrello.