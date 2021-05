CAPISTRELLO, TENTANO DI ASSALTARE BANCOMAT MA FUGGONO SENZA SOLDI. E’ LA SECONDA VOLTA IN UN MESE

CAPISTRELLO – Hanno tentato di far saltare un bancomat della Bcc di Capistrello ma sono fuggiti via senza denaro.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, è la seconda volta in un mese, la prima è avvenuta a Magliano de’ Marsi, che alcuni malviventi approfittano delle strade vuote a causa del coprifuoco, per tentare un furto a uno sportell automatico marsicano.

In questo caso, due uomini a volto coperto sono arrivati davanti alla banca situata in via Roma e hanno tentato di farlo esplodere. Qualcosa però è andato storto e subito dopo l’esplosione sono stati costretti a scappare.

L’esplosione è stata avvertita da molti residenti della zona ha distrutto la parte esterna dello sportello automatico e la muratura intorno. I due ladri non sono però riusciti aprire la cassaforte, che conteneva diverse migliaia di euro.

I carabinieri della stazione di Capistrello, coordinati dal comandante della compagnia di Tagliacozzo, il maggiore Silvia Gobbini, hanno acquisito le registrazioni della videosorveglianza per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Con ogni probabilità la banda è scappata sulla superstrada del Liri, il cui svincolo si trova nei pressi dell’istituto di credito.