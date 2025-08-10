CAPISTRELLO: TORNA IL ROCKA FESTIVAL, I GRANDI DELL’INDIE ITALIANO TRA CULTURA E GASTRONOMIA

CAPISTRELLO – A Capistrello (L’Aquila) torna il Rocka Festival, l’evento nato nel 2013 con lo scopo di donare nuova linfa al centro storico del paese, un luogo ricco di memoria, ma poco valorizzato.

Domani, lunedì 11 agosto, presso la Piazza della Rocca, dopo il successo delle scorse edizioni e migliaia di presenze ad apprezzare la gastronomia tra i vicoli del paese, il Rocka Festival mostrerà tutta la sua anima più indie: fra gli ospiti infatti artisti del calibro di Legno, Matteo Alieno e Seltsam, tre nomi amatissimi nel panorama musicale Italiano.

Insieme a loro, tante nuove e promettenti scoperte e giovani artisti: Dimat, Battista, Nuova Giungla, Sprecacenere, Nobili e Azzurra.

Durante la serata, street food, intrattenimento e un dj set a tema anni 2000 a chiudere l’evento.

Come negli anni precedenti, la tredicesima edizione si aprirà con l’inaugurazione di una nuova opera d’arte, che andrà ad arricchire un percorso artistico già avviato.

L’installazione realizzata dall’artista internazionale Eduart Gjony si aggiungerà alle precedenti, tutte realizzate per valorizzare i luoghi dell’evento e celebrare la storia e le tradizioni del territorio.

Novità di quest’anno, voluta fortemente dall’Associazione Culturale Giovani di Capistrello, organizzatrice del festival, è l’istituzione di un Premio Capistrello come simbolo di riconoscenza verso personalità che sono un esempio valoroso per la comunità.

Ad essere premiata in questa prima edizione, Tiziana Martini, nota sceneggiatrice, regista e autrice marsicana, che proprio a Capistrello ha i suoi natali. Oltre ad essere un’artista trasversale che ha saputo distinguersi in diversi campi dell’arte e dello spettacolo, dalla TV al cinema, Martini è da sempre attenta a trattare con estrema sensibilità tematiche sociali e ambientali.

Il suo corto “Lo spioncino” è già stato premiato in festival nazionali e internazionali e l’11 agosto offrirà l’occasione per discutere e sensibilizzare su un tema più attuale che mai come la violenza di genere, grazie al prezioso intervento di Maria Giovanna Stati, dell’Associazione Donatella Tellini (Biblioteca delle Donne e Centro Antiviolenza) dell’Aquila.

Come ogni anno, l’evento è totalmente gratuito: una serata all’insegna di cultura, musica e divertimento, fra i suggestivi angoli del centro storico di Capistrello.