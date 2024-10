CAPITALE ARTE CONTEMPORANEA: MARSILIO, “COMPLIMENTI A GIBELLINA, GRAZIE A PESCARA PER DOSSIER”

PESCARA – “Complimenti a Gibellina, Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026, e grazie a Pescara per l’eccellente dossier presentato. La delusione per la mancata vittoria non deve far dimenticare il merito di aver raggiunto la finale con un dossier di altissimo valore artistico e culturale”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Faremo tesoro di questa esperienza e, come ho già detto al sindaco Carlo Masci e all’assessore Roberto Santangelo, troveremo il modo di valorizzare questa occasione e di realizzare, anche con il contributo della Regione, almeno una parte del progetto”, conclude Marsilio.