CAPITALE CULTURA 2024: NOMINATA COMMISSIONE, IN CORSA ANCHE GIOIA DEI MARSI

L’AQUILA – É stato firmato questa mattina dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, il decreto che istituisce la commissione per la designazione del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2024. In corsa per l’Abruzzo, anche Goia dei Marsi, in provincia dell’Aquila.

La commissione è presieduta da Silvia Calandrelli, Direttrice Rai Cultura e Direttrice Genere Cultura ed Educational, e ne fanno parte: Salvatore Adduce, Presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019; Maria Luisa Catoni, ordinaria di Archeologia nella Scuola IMT Alti Studi Lucca; Beniamino de’ Liguori Carino, Segretario Generale della Fondazione Adriano Olivetti; Stefania Mancini, Consigliere Delegato di Fondazione Charlemagne e Vicepresidente vicario di Assifero; Luigi Mascheroni, giornalista e docente all’Università Cattolica di Milano; Giuseppe Piperata, ordinario di diritto amministrativo allo Iuav di Venezia.

La commissione esaminerà le 23 candidature e selezionerà i 10 progetti finalisti che saranno invitati a delle audizioni pubbliche che si svolgeranno presso la sede del Ministero della cultura.

Le 23 città candidate e il titolo dei dossier

1. Ala (Trento) – Ala. La cultura che avvolge

2. Aliano (Matera) – Aliano sguardi oltre confine

3. Ascoli Piceno – La cultura muove le montagne

4. Asolo (Treviso) – Asolo 2024 Capitale italiana della cultura

5. Burgio (Agrigento) – Ubertosissima civitas: Burgio città della ceramica e delle campane

6. Capistrano (Vibo Valentia) – Capistrano, la cultura ci ripopola

7. Chioggia (Venezia) – Chioggia, sale di cultura

8. Conversano con l’Area metropolitana di Bari (Bari) – Conversano 2024. Una nuova dimensione della cultura

9. Diamante (Cosenza) – Diamante 2024. La Storia ha un futuro brillante

10. Gioia dei Marsi (L’Aquila) – Il fiore tra le macerie

11. Grosseto – Grosseto 2024, naturalmente culturale

12. La Maddalena (Sassari) – La Maddalena Capitale italiana della cultura 2024

13. Mesagne (Brindisi) – Umana meraviglia

14. Pesaro (Pesaro e Urbino) – La natura della cultura

15. Pordenone – Pordenone, la porta si apre

16. Saluzzo con le Terre del Monviso (Cuneo) – Saluzzo Monviso 2024. Una montagna di futuro

17. Sestri Levante con il Tigullio (Genova) – Atlante culturale del Tigullio. Includere e valorizzare secondo l’ispirazione “baudelairiana”: luxe, calme et volupté

18. Siracusa – Siracusa 2024. Città d’Acqua e di Luce

19. Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Grosseto) – Amiata 2024. Il respiro della cultura, la cultura respira

20. Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno) – La Cultura dell’Unione

21. Viareggio (Lucca) – Viareggio la cultura si sente

22. Vicenza – Vicenza 2024. La cultura è una bella invenzione

23. Vinci (Firenze) – Vinci 2024. Cultura dell’impossibile