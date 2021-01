CAPITALE CULTURA, IMPRUDENTE (LEGA): “GRAN LAVORO DI BIONDI E DELL’AMMINISTRAZIONE”

L’AQUILA – “Congratulazioni a Procida per la vittoria, ma il dossier della città dell’Aquila è stato molto apprezzato e costituisce una base importantissima su cui far calare un ambizioso progetto culturale”.

Lo dice il vice presidente della giunta regionale Emanuele Imprudente, alla luce della scelta della Capitale italiana della cultura 2022: “Il lavoro portato avanti dal sindaco Pierluigi Biondi e dall’amministrazione comunale – dice Imprudente – è stato encomiabile, così come ha potuto verificare anche la commissione. Peraltro oltre alla qualità indubbia del dossier, va sottolineato il fatto che il primo cittadino e l’amministrazione sono riusciti a coinvolgere le istituzioni del territorio in un clima di coesione che probabilmente da tempo non si respirava. Questo enorme patrimonio deve essere preservato e ulteriormente potenziato affinché diventi un modello di ragionamento e di azione per le scelte del futuro”.

“È stato fatto tutto il possibile per centrare l’obiettivo, non vi sono remore di sorta: quel pizzico di delusione per il risultato viene ampiamente meno di fronte alla forza del progetto, un momento alto e significativo per la città e per il territorio tutto. Al sindaco, ai tecnici e a tutti coloro che si sono impegnati va il plauso della Lega”.

