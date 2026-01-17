CAPITALE CULTURA: MARSILIO, “EGEMONIE CULUTURALI, QUESTO EVENTO NON E’ NE DI DESTRA NE’ DI SINISTRA”

L'AQUILA - "Non credo che sia questo il momento per affrontare certi argomenti: la capitale italiana della cultura prescinde dalla destra e dalla sinistra".

Lo ha detto rispondendo alla domanda "esiste ancora una egemonia culturale della sinistra in Italia", il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, nel punto stampa a conclusione della cerimonia di inaugurazione dell'Aquila capitale della cultura, nella scuola ispettori i e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, anche lui di Fdi.

Ha poi aggiunto: "noi siamo un'amministrazione orgogliosamente di centrodestra e siamo fieri di aver prodotto un grande evento culturale, di aver fondato sulla crescita culturale dell'Aquila e dell'Abruzzo uno dei pilastri del suo sviluppo e del suo futuro".

"Una prova importante, speriamo di esserne all'altezza, ce la metteremo tutta, la città sta rispondendo alla grande a questo evento, l'inaugurazione è stata un successo, ho raccolto da tutte le istituzioni, autorità e ospiti presenti, nazionali e internazionali, solo parole di elogio, di entusiasmo", ha concluso.