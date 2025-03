CAPITALE CULTURA: SINDACO DELL’AQUILA BIONDI, “CONGRATULAZIONI A PORDENONE, LEGAME PROFONDO CITTA'”

L’AQUILA – “Invio le congratulazioni della municipalità aquilana a quella di Pordenone per la proclamazione di Capitale italiana della cultura”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nell’apprendere della proclamazione di Pordenone Capitale della Cultura 2027.

“Una designazione – prosegue il primo cittadino – che sentiamo particolarmente vicina, non solo perché passeremo il testimone considerando che nel 2026 sarà la nostra città a ricoprire questo prestigioso ruolo, ma anche per il rapporto profondo che lega le due comunità e che affonda le sue radici nelle difficili prove affrontate, con entrambi i territori che si sono mobilitati a vicenda in occasione del terremoto del Friuli del 1976 e quello dell’Aquila del 2009, e nella capacità di superarle anche grazie all’investimento sulla cultura come elemento di coesione, risanamento e rilancio”.

“Pordenone – conclude Biondi -si è messa generosamente a nostra disposizione in vista del 2026 e altrettanto ci sentiamo di fare nei suoi confronti per l’anno a seguire, condividendo quella che siamo convinti sarà una esperienza straordinaria e rappresenterà una buona pratica a cui ispirarsi”.

Biondi, nel maggio del 2023 fu ospite dall’allora sindaco, Alessandro Ciriani, proprio in occasione dell’anniversario del sisma friuliano, per portare la testimonianza aquilana.