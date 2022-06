CAPITALE DELLA CULTURA 2025: LANCIANO CI RIPROVA

LANCIANO – Lanciano, in provincia di Chieti, ritenta e prova a candidarsi a capitale della Cultura Italiana per il 2025.

Nel 2017 presentò domanda per l’edizione 2020 insieme a Teramo ed entrambe le città non entrarono nella top ten delle città finaliste.

Adesso il sindaco Filippo Paolini, con l’assessore alla Cultura e vice sindaco Danilo Ranieri, hanno avanzato la manifestazione di interesse per l’edizione 2025.

“Per ora non abbiamo presentato nessun progetto – dice Paolini – Abbiamo tempo fino al 13 settembre prossimo per fare l’istruttoria e inoltrare la documentazione”.

“Stiamo valutando attentamente l’iniziativa e come muoverci in questi tre mesi – ha detto Ranieri – il bando adesso mette delle condizioni: se non inseriti nell’elenco delle candidate non si può partecipare al successivo bando. Tutte le condizioni vanno quindi considerate perché le cose vanno fatte bene”.