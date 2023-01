CAPITALE ITALIANA CULTURA 2025: ESCLUSA SULMONA, TRA LE 10 FINALISTE PESCINA RESTA IN CORSA

SULMONA- Sulmona è stata esclusa nella selezione della candidatura a Capitale Italiana della cultura 2025.

Per l’Abruzzo resta in corsa Pescina, paese natale di Ignazio Silone, tra le dieci finaliste assieme ad Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo (in provincia di Foggia), Orvieto, Roccasecca (in provincia di Frosinone) e Spoleto.

Lo comunicano il sindaco e il comitato tecnico scientifico. “Apprendiamo, non senza amarezza, che la candidatura di Sulmona non è stata ammessa tra le dieci finaliste del bando “Capitale Italiana della Cultura 2025. Nella certezza di avere operato al meglio e nella piena convinzione delle legittime prerogative della nostra Città, attediamo di conoscere, per le opportune e conseguenti valutazioni, le motivazioni che hanno indotto la giuria ad escludere il dossier presentato da Sulmona. Con l’occasione, formuliamo i migliori auguri alle città selezionate, con particolare riferimento a Pescina”, si legge nella nota.

Congratulazioni a Pescina, anche dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Una bellissima notizia, che premia un grande lavoro di squadra e testimonia le potenzialità e le capacità esistenti nelle aree interne della nostra regione. Intendo congratularmi, a nome della Municipalità e a titolo personale, con gli amici Mirko Zauri e Luigi Soricone, rispettivamente sindaco e vice sindaco, e l’amministrazione pescinese tutta per questo prestigioso traguardo. Il legame tra la nostra comunità e quella del centro marsicano è molto forte, cristallizzato nelle pagine dell’Avventura di un povero cristiano di Ignazio Silone, ispirato dalla figura del nostro compatrono San Pietro Celestino, e messo in scena già nel 1969 dall’allora Teatro Stabile dell’Aquila. Ben conosciamo, per aver raggiunto il medesimo obiettivo nel 2021, l’importanza di poter contare sul più ampio sostegno per vincere una sfida così affascinante e, pertanto, quindi rivolgo i migliori auguri in vista delle audizioni pubbliche del 20 e 21 marzo prossimi, nel corso delle quali la Giuria decreterà il vincitore. L’Aquila tiferà per Pescina”.