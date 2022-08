CAPITANERIA ORTONA: 23 SOCCORSI A PERSONE E 129 ILLECITI SCOPERTI

ORTONA – La Capitaneria di Porto di Ortona nel corso di un incontro con la stampa ha illustrato i risultati dell’attività condotta nell’area di competenza.

Da segnalare i 23 soccorsi a persona, i 17 a unità navali e i ben 989 controlli svolti presso le strutture balneari dove sono stati riscontrati 11 illeciti. In totale riscontrati 129 illeciti per altre violazioni.

Le missioni di polizia marittima svolte sono state 76. Nell’ambito dei controlli in materia di tutela ambientale sono state notificate 5 notizie di reato, 7 in ambito demaniale e 3 nell’ambito del codice della navigazione, con 5 sequestri. Elevate anche 8 sanzioni per scarichi non autorizzati. Sono state 12 le persone denunciate.

Per quanto riguarda la filiera della pesca effettuati 1282 controlli in mare e a terra con 38 infrazioni amministrative riscontrate e 18 sequestri. attività di Port State Control al Porto di Ortona hanno visto 11 ispezioni, con 134 deficienze rilevate da ispettori Psc su navi straniere. Infine nell’ambito marittimo sono stati esaminati 174 marittimi, e rilasciate 26 nuove patenti nautiche.

“Mi preme sottolineare – ha detto il comandante della Capitaneria di Porto di Ortona, capitano di fregata Francesco Scala – i quasi 100mila euro di sanzioni amministrative elevate a dimostrazione del lavoro portato avanti per la tutela della filiera della pesca e dell’ambiente che sono temi sensibili per il cittadino e allo Stato e che noi dobbiamo raggiungere attraverso il nostro operato. Ora però siamo pronti per i giorni del ferragosto con l’impiego di 47 militari e tre unità per il controllo in mare e a terra. La raccomandazione poi è sempre quella di chiamare il 1530 numero di emergenza in caso di pericolo. Non esitare a farlo perché ogni minuto perso può mettere in pericolo persone o cose”.

L’area di competenza della Capitaneria di Porto di Ortona è di 35 km e va da Francavilla al Mare a Fossacesia.

Del compartimento di Ortona fanno anche parte Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e San Salvo, per un totale di 75 km di costa.