CAPITIGNANO-CAMPOTOSTO: MARSILIO A RIAPERTURA ‘VIA DEL LAGO’, “FONDAMENTALE PER COMUNITA’ E TURISMO”

L’AQUILA – “Questo collegamento è cruciale per la comunità e per tutti coloro che desiderano scoprire le bellezze del nostro territorio. Il Lago di Campotosto è una perla del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, e la riapertura di questa strada permetterà ai visitatori di godere delle sue meraviglie. Continueremo a investire nelle infrastrutture locali per promuovere il turismo sostenibile e il benessere delle nostre comunità”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha partecipato questa mattina all’inaugurazione della strada vicinale “Via del Lago” che collega Capitignano a Campotosto: “Un’occasione per mettere in rilievo una esemplare capacità di programmazione e di esecuzione di lavori pubblici”.

L’intervento è stato eseguito in urgenza, consentendo oggi la riapertura della strada tramite la realizzazione di lavori di ripristino del versante in frana. L’opera si è resa possibile mediante un’anticipazione di parte delle risorse nell’ambito del Piano Straordinario di Ricostruzione del comune di Capitignano. L’opera è stata verificata dall’USR Sisma 2016 Abruzzo in tempi strettissimi al fine di consentire l’esecuzione dei relativi lavori, in altrettanti tempi record.

All’inaugurazione, insieme al sindaco di Capitignano, Franco Pucci, hanno partecipato anche il direttore dell’Ufficio speciale della ricostruzione, Vincenzo Rivera, e i consiglieri regionali Massimo Verrecchia e Carla Mannetti.

“L’inaugurazione di questa strada è uno dei tanti segnali positivi che costellano la rinascita dell’Appennino centrale, dopo il cambio di passo che abbiamo impresso alla ricostruzione. Un’opera che assume anche il valore di intervento di riparazione, dal momento che il ripristino della viabilità contribuisce alla riqualificazione del territorio circostante”, aggiunge il commissario straordinario Sisma 2016, Guido Castelli.

“L’Appennino centrale è un luogo di grande bellezza e al contempo fragile, anche sotto il profilo del dissesto idrogeologico. Per questa ragione compiamo con accuratezza gli studi necessari e realizziamo gli interventi con il massimo scrupolo: la sicurezza è in cima alle priorità nello svolgimento del mio mandato. Questo risultato odierno è anche il frutto del lavoro del presidente Marsilio, la cui attenzione nei confronti dei territori del sisma abruzzese è costante e a cui mi lega un rapporto di proficua collaborazione”.

A seguire, il presidente Marsilio ha partecipato alla Cabina di Coordinamento sisma, presieduta dal commissario Castelli, attraverso la quale si è provveduto alla rimodulazione di alcune opere pubbliche, tramite modifiche dell’Ordinanza Commissariale numero 109: gli interventi sono ricompresi nei Comuni di Cellino Attanasio (Teramo), di Montorio al Vomano (Teramo) e di Lecce dei Marsi (L’Aquila).

Per far fronte ai maggiori oneri risultati in fase di approvazione dei relativi progetti, si è provveduto, quindi, a rimodulare i finanziamenti con incrementi di 1.096.600 euro per il comune di Cellino Attanasio e di 449.738 euro per Montorio al Vomano.

All’interno della stessa riunione, è stato approvato l’intervento per gli edifici Ater situati nel comune di Lecce nei Marsi. A seguito di tale rimodulazione l’importo totale è pari a 7.731.951,19 euro, con un incremento, quindi, di € 3.147.651,19 euro rispetto al precedente stanziamento.