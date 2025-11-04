CAPITIGNANO: FIRMATO ACCORDO PER “CONTROLLO DI VICINATO”

CAPITIGNANO – “In alcune zone del territorio comunale saranno individuati gruppi di controllo di vicinato composti da residenti, che attraverso attività di semplice osservazione potranno segnalare fatti o circostanze sospette tramite coordinatori designati dall’amministrazione, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine quando necessario”.

Questo l’obiettivo dell’accordo sul “controllo di vicinato” firmato ieri, presso il Palazzo del Governo dell’Aquila, dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, dal sindaco di Capitignano Franco Pucci, Salvatore Del Campo, comandante provinciale dei Carabinieri, Pierfrancesco Oriolo, comandante provinciale della Guardia di Finanza, Maria Tomaciello, vicario del questore dell’Aquila.

Un accordo – si legge in una nota – “finalizzato a rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze di polizia e a promuovere una partecipazione più efficace alla sicurezza urbana”.

Un atto che arriva a seguito dell’allarme esploso in buona parte del territorio dell’Alta Valle Aterno, da Capitignano a Montereale, a causa dell’incremento dei furti nelle abitazioni, con episodi sempre più frequenti, ormai all’ordine del giorno.

Il protocollo “Controllo di vicinato” non prevede forme di vigilanza autonoma, “ma valorizza l’attiva partecipazione dei residenti in raccordo con le autorità competenti”, viene sottolineato nella nota.

“Si precisa che i partecipanti dovranno evitare iniziative private o collettive che possano rappresentare rischi per sé o per altri. La vigilanza del territorio resta di esclusiva competenza delle forze di polizia. Il progetto mira a incrementare sia le condizioni di sicurezza reale sia la percezione di sicurezza, promuovendo percorsi di cittadinanza attiva e di partecipazione diretta alla tutela del proprio territorio, contribuendo così alla prevenzione del degrado urbano in tutte le sue forme”, conclude la nota.