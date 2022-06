CAPITIGNANO: PASSEGGIATE DI COMUNITA’ E TAVOLI DI LAVORO PER PROGETTARE IL FUTURO CON I CITTADINI

CAPITIGNANO – Passeggiate di comunità e tavoli di lavoro aperti alla popolazione per confrontarsi e concertare con i cittadini i possibili ambiti strategici per la ripresa economica e sociale del paese.

Con il mese di luglio inizia la seconda fase del progetto Strategica di rilancio attraverso la co-progettazione partecipativa, voluto dal Comune di Capitignano (L’Aquila) e realizzato dal team Te.Co – Territorio & Comunità, per intervenire sulla rigenerazione urbana e sociale del territorio.

Come si legge in una noat, “dopo l’analisi del contesto comunale in cui si è studiato ogni aspetto socio-economico di Capitignano e delle sue frazioni e in cui si è attivato il coinvolgimento della popolazione, delle associazioni e delle realtà economiche, il progetto passa alla fase operativa, quella dei tavoli di lavoro aperti alla popolazione per la strutturazione della futura pianificazione strategica di rilancio del territorio”.

In particolare, nel pomeriggio del 2 luglio si svolgerà una Passeggiata di Comunità in cui gli abitanti stessi di Capitignano saranno chiamati a raccontare il loro territorio e nelle successive due domeniche, 10 e 17 luglio, si svolgeranno due giornate immersive in cui saranno organizzati dei Tavoli di Lavoro aperti alla popolazione.

“Il duplice scopo è, da un lato, comunicare e rielaborare i dati dell’analisi di contesto e, dall’altro, individuare quali possano essere i possibili ambiti strategici per la ripresa economica e sociale del paese; che, ricordiamo, ha subito gravi rallentamenti alla ricostruzione materiale dovuti alla scoperta e al conseguente studio di alcune faglie potenzialmente attivi e capaci”, si legge ancora nella nota,

Queste le date in programma per la seconda fare progettuale:

Passeggiata di Comunità – sabato 2 luglio, ore 17.00 (Piazza del Municipio);

1° Tavolo di lavoro: presentazione risultati analisi – domenica 10 luglio, ore 15.00 (Piazzetta degli Alpini);

2° Tavolo di lavoro: pianificazione strategica – domenica 17 luglio, ore 15.00 (Piazzetta degli Alpini)