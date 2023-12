CAPODANNO A PESCARA: 319MILA EURO PER SMAILA E I POOH, ESPLODE POLEMICA, “PER MENSE NIENTE SOLDI”

PESCARA – Esplode la polemica a Pescara per i costi del mega evento di Capodanno, ben 319mila euro, di cui 39.000 euro per lo spettacolo del cabarettista Umberto Smaila, divenuto famoso al tempo dei “Gatti di Vicolo Miracoli”, il 31 dicembre a piazza Salotto, e ben 280.000 euro per concerto dei Pooh il primo gennaio all’area di risulta.

Evento presentato in conferenza stampa dal sindaco Carlo Masci e, in videoconferenza, l’assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese, dall’assessore Gianni Santilli, dalla presidente della commissione Turismo Manuela Peschi e dalla consigliera comunale Zaira Zamparelli.

Ad attaccare è innanzitutto Roberta Aquilani del comitato civico dei genitori che contesta da mesi in rincaro delle mense scolastiche, 6 euro a pasto da gennaio.

“Molte famiglie a gennaio non potranno permettersi la mensa delle scuole a tempo pieno perché non ci sono i soldi per mantenere il contributo che il comune erogava. Credo sia il momento di decidere come e dove devono essere spese i soldi pubblici. il diritto all’istruzione è più importante di Umberto Smaila…”

Incalza anche il capogruppo comunale del Pd, Pietro Giampietro: “Ad annunciare in pompa magna questo evento lo stesso comune che aveva detto ai pescaresi che non ci sono soldi per mantenere basse le tariffe delle mense scolastiche. Eppure Milano, ben più ricca di Pescara, ha già annunciato che non ci saranno mega eventi di Capodanno, perché le priorità sono altre”.

Durò anche il consigliere regionale Movimento 5 stelle Domenico Pettinari che sarà candidato sindaco civico: Un buon padre di famiglia dovrebbe ragionare per priorità, ci sono le strade dissestate occorre investire sul porto e l’aeroporto non su mega concerti così costosi”