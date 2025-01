ROMA – Oltre 28mila persone controllate, 146 quelle arrestate e 520 i denunciati.

Questo il bilancio fornito dal Viminale per i controlli realizzati in sette grandi città dalle forze dell’ordine in occasione dei festeggiamenti per il fine anno.

I numeri riguardano l’attività svolta tra il 30 e il 31 dicembre.

In particolare a Milano sono stati 7.500 i controllati, 106 denunciati e 24 quelli finiti in arresto. A Roma l’attività delle forze dell’ordine ha riguardato 3.800 persone, 61 denunciate e 24 arrestate.

Per quanto riguarda Napoli sono 51 le persone finite in manette su 2.500 controlli, 92 le denunce mentre a Torino su 5.300 verifiche, in 71 sono stati denunciati, 32 gli arrestati.

Nell’attività svolta a Firenze sono state bloccate 8 persone con 104 denunce e complessivamente i controlli hanno riguardato 1.700 persone. A Bologna arrestate 3 persone con 46 denunce e 6.600 controlli. Infine a Palermo le forze dell’ordine hanno denunciato 40 soggetti, quattro gli arrestati e 800 i controllati.