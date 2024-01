CAPODANNO CON I POOH A PESCARA: PADOVANO, “TRA PIU’ GRANDI EVENTI DEGLI ULTIMI 20 ANNI”

PESCARA – “Il concerto dei Pooh a Pescara nel giorno di Capodanno rappresenta un grande evento, sicuramente tra i più grandi eventi musicali che la città di Pescara ha ospitato negli ultimi venti anni”.

Così il presidente della Confcommercio di Pescara Riccardo Padovano che partendo dal presente e dall’evento dell’1 gennaio ricorda quando i Pooh si esibirono a Pescara nel 2002: “In queste ore festeggiamo l’arrivo del nuovo anno con il grande concerto dei Pooh nell’area di risulta. Un evento dalla grandissima valenza e che ha richiamato nella nostra città migliaia di persone arrivate anche da fuori città e fuori Abruzzo. Credo che modo migliore non potesse esserci per festeggiare l’arrivo del nuovo anno”.

“E proprio oggi la mente non può che correre all’ormai lontano 2002 quando i Pooh si esibirono alla Nave di Cascella nel centro di Pescara richiamando anche in quel caso migliaia di persone. Ricordo con piacere e anche con emozioni la sera prima del concerto quando la band italiana al gran completo fu ospite allo stabilimento ‘Lido delle Sirene’. Una grande serata che vide la presenza di tanti ospiti, del sottoscritto Riccardo Padovano e anche di Carlo Masci, come si vede dalla foto, allora già amministratore locale e oggi sindaco di Pescara. Una serata indimenticabile e commovente che vide la presenza dei vari Red Canzian, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti e l’indimenticato Stefano D’Orazio“.

“Come presidente della Confcommercio di Pescara porterò sempre con me quel giorno indimenticabile. Indimenticabili furono quella serata e il concerto di Piazza Primo Maggio, così come indimenticabile è il 1 gennaio 2024”, conclude.