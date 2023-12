CAPODANNO ABRUZZO: ELODIE A TERAMO, SMAILA E POOH A PESCARA, MUSICA CLASSICA A L’AQUILA

L’AQUILA – Capodanno con i big della musica pop a Pescara e Teramo, con la grande musica classica a L’Aquila.

Il primo gennaio nell’area di risulta saliranno nel mega palco dalle ore 18 i Pooh, mentre questa sera dalle ore 22 in piazza Salotto si esibirà Umberto Smaila, anchorman conosciutissimo e conduttore di programmi tv. cabarettista divenuto famoso al tempo dei “Gatti di Vicolo Miracoli”.

A margine le polemiche per un costo degli eventi superiore a 400 mila euro, anche se in sindaco Carlo Masci prevede che ci saranno 30mila persone, e dunque il gioco vale la candela.

A Teramo saranno protagonisti Elodie domani sera alle 21 in piazza Martiri, mentre il 2 gennaio è stato annullato per mootivi di salute il concerto del cantautore Daniele Silvestri Il concerto di Elodie sarà a pagamento, 23 euro più 2 euro di diritti di prevendita, per massimo 7mila spettatori. Gratuito il concerto di Daniele Silvestri.

Questa sera sempre a piazza Martiri i teramani aspetteranno la fine dell’anno con “Caos” proposto da Dj Asco, al secolo Alessandro Xiueref, una performance nata durante il lockdown che unisce musica, arte e spettacolo, dalla musica classica alla techno fondendo i diversi generiche

A L’Aquila si potrà invece godere del concerto di Capodanno dell’Orchestra da Camera Aquilana, lunedì 1 gennaio dalle ore 11.30 all’Auditorium del parco del Castello, con la direzione del maestro Carmine Gaudieri.

Nella prima parte verranno eseguiti alcuni brani della tradizione italiana ed europea con musiche di Verdi e Bizet. Nella seconda parte i valzer e le polke più famose di J. Strauss. In scaletta anche l’immancabile ‘Danubio blu’, oltre alla tradizionale marcia di Radetzky. Nel pomeriggio (ore 18) si replica all’Auditorium dell’Associazione nazionale Alpini di Barisciano (L’Aquila). Lo scorso anno l’orchestra non si è esibita all’Aquila perché l’Auditorium ha ospitato un concerto di Fabio Concato.

Non ci saranno a L’Aquila eventi in piazza per la notte di San Silvestro per “ragioni di sicurezza” visti i cantieri della ricostruzione, ha spiegato il vicesindaco Raffaele Daniele, una scelta dello “zero assoluto” che ha provocato la reazione di albergatori, ristoratori ed esercenti, visti gli effetti negativi sulle prenotazioni, in alberghi e ristoranti,

A Chieti molto gettonato il veglione di San Silvestro del Bellavista, che propone il suo consueto format per il Capodanno.

Due le proposte per una serata dalla line up affollata: fra gli ospiti della serata Luca Ltj Trevisi, Dj Rocca, Claudio Di Rocco, Riccardo May, Davidale, Alessio Costa, Soul Chapter, Augusta.

È possibile acquistare il biglietto per cenone, guardaroba e dopocena, al costo di 85 euro. In alternativa, l’ingresso dopo cena è consentito dall’1, al costo di 25 euro con un drink incluso.