CAPODANNO, FESTA IN LOCALE A PESCARA: SANZIONATE 13 PERSONE

PESCARA – All’alba di oggi personale della Squadra Volante della Questura di Pescara è intervenuto in via Lungaterno dopo numerose segnalazioni al 113 per schiamazzi e disturbi della quiete pubblica provenienti da un locale, ad uso ufficio, nel quale era presumibilmente in corso una festa privata.

Giunti sul posto, e constatato che dal locale proveniva effettivamente musica ad alto volume, i poliziotti, dopo vari tentativi, sono riusciti a convincere gli interessati ad aprire, potendo constatare la presenza di 13 persone, di età compresa dai 20 ai 40 anni, senza mascherina, non conviventi, alcuni provenienti da altri comuni.

Il titolare dell’Ufficio ha poi ammesso di aver organizzato la festa con la partecipazione di dipendenti ed alcuni amici. Le 13 persone identificate, tra cui 6 donne e 7 uomini, sono state multate con la sanzione amministrativa di 400 euro per non aver rispettato le disposizioni vigenti previste per il contenimento del Covid-19.

