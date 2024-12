CAPODANNO: FESTE IN PIAZZA A TERAMO, CHIETI E PESCARA, NULLA A L’AQUILA, TUTTI GLI EVENTI

L’AQUILA – Capodanno in Abruzzo, tanti eventi e gli appuntamenti per chi intende trascorrere l’ultimo giornata del 2024 e salutare il 2025 in compagnia e al ritmo della musica e nel segno del divertimento.

Gli appuntamenti maggiori a Pescara, Chieti e Teramo con grandi concerti e dj set in piazza. Nulla è previsto invece il capoluogo L’Aquila, e per chi vorrà brindare nella ristrutturazione piazza Duomo, c’è già chi ironizza, dovrà accontentarsi della filodiffusione con i canti di Natale.

Comunque all’Auditorium a del parco domani alle 11:30 ci sarà il concerto di Capodanno, dell’Orchestra da camera aquilana, diretta dal Maestro Carmine Gautieri con le musiche di Mozart, Strauss e Ciajkovskij.

A Pescara a partire dalle 22:30 l’appuntamento clou è alle 22:30, nell’area di risulta della stazione ferroviaria, in pieno centro, dove si esibiranno i Subsonica, che a breve cominceranno un tour in Europa e che riproporranno tutti i loro più grandi successi della loro quasi trentennale carriera e i brani del loro ultimo album, pubblicato a gennaio 2024, Realtà aumentata, anticipato dai singoli Pugno di sabbia e Mattino di luce. A seguire il primo gennaio, sempre all’area di risulta, il concerto di Alfa, la cui notorietà è esplosa a Sanremo, dove si è esibito a fianco a Roberto Vecchioni. Previste 10mila spettatori.

Grande festa invece a Chieti nella riqualificata piazza San Giustino: protagonisti il cantante Giuliano Palma, il cabaret di Vincenzo Olivieri, lo show e la conduzione di Federico Perrotta e Valentina Olla, infine il dj set di Andrea Belli direttamente da Radio 105.

Giuliano Palma ripercorrerà i grandi successi della musica italiana e non solo a ritmo di soul, ska, reggae e swing. L’ingresso è libero a partire dalle 22.00 e ci sarà la diretta rv di Rete8

Grande festa anche a Teramo, in piazza Martiri, con Dj Mace, uno dei volti più noti della scena musicale elettronica, seguito il 1° gennaio dal concerto di Coez, cantante e rapper molto amato soprattutto dal pubblico giovane.

Sulmona saluterà l’anno in piazza XX Settembre al ritmo di dj Alex Natale che farà ballare il popolo della notte dalle 23 alle 3. Capodanno in piazza anche a Pratola Peligna con il dj Set di Carmine Di Pietro, angolo degustazione dolci locali, angolo cocktail, area relax riscaldata,

Veglione di Capodanno anche a Roseto degli Abruzzi in Piazza della Repubblica, con il live show Borghetta style.

A San Salvo appuntamento questa sera in piazza San Vitale con “Scintille – Nei ’90 io c’ero”, e con uno spazio dedicato, grazie all’intrattenimento di Tic e Tac Animazione, a bambini e bambine.

A Bucchianico in provincia di Chieti in Piazza San Camillo arriverà invece Lo zoo di 105 con i dj Andrea Germani, Pietro Sablone e Nico D’Emilio.

A Giulianova tutti in piazza Fosse Ardeatine dalle ore 23,00 con lo show “90 mania”, che propone musica, animazione, live performers de mascotte