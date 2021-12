L’AQUILA – Il noto assicuratore aquilano Paolo Gliubich, ex (forte) tennista, si è cimentato anche quest’anno in un video per mostrare le sue abilità culinarie.

Per i lettori di AbruzzoWeb, ecco la “chicca” di Capodanno del grande Paolo, che, tra l’altro, è anche un fine esperto di musica.