CAPODANNO L’AQUILA: RESTA IN VIGORE L’ORDINANZA CHE VIETA BOTTI E CONSUMO DI ALCOL IN AREE PUBBLICHE

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ricorda che resta in vigore l’ordinanza numero 347/2019, mai revocata, con la quale si rimanda a comportamenti civili vietando “sine die” – ovvero sempre, e non solamente nei giorni di capodanno e del primo gennaio – l’accensione, il lancio o lo sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, materiale pirotecnico di qualsivoglia natura in ambito urbano e in tutte le civiche vie e piazze del territorio comunale, con multe fino a i 500 euro per i trasgressori.

Si sottolinea, infatti, che la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici può provocare infortuni, talvolta con danni gravi e irreversibili a persone e cose, oltre ad avere conseguenze negative sugli animali, con perdita del senso dell’orientamento e rischio di smarrimento, pregiudicandone l’incolumità.

Di seguito il link all’ordinanza, consultabile sul sito del Comune dell’Aquila all’indirizzo www.comune.laquila.it Albo Pretorio On Line Comune dell’Aquila – Albo.