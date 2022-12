CAPODANNO NELLE PIAZZE D’ITALIA: I CONCERTI E GLI EVENTI DELLA NOTTE DI SAN SILVESTRO

ROMA – Mancano pochi giorni alla notte di San Silvestro e le città italiane sono pronte a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i tradizionali concerti nelle piazze che tornano a popolarsi dopo lo stop imposto dal Covid.

Sono tanti i comuni che già da tempo hanno organizzato l’evento ma non mancano le eccezioni come Milano che, secondo quando dichiarato dal sindaco Beppe Sala, ha utilizzato i fondi disponibili per le luminarie natalizie.

Procedendo rigorosamente in ordina alfabetico, partiamo da Bari dove il concerto si svolgerà (dalle 21.30) in piazza Libertà e sarà organizzato da Radio Norba. Sul palco saliranno Rkomi, la Rappresentante di Lista e i Boombadash. A seguire i dj di radio Norba e Radio 105 animeranno la piazza ben oltre la mezzanotte.

A Bologna la musica non sarà in piazza ma nei locali e nei club della città ma solo dopo il rogo del Vecchione, l’enorme fantoccio riempito di petardi in Piazza Maggiore.

Blanco sarà il protagonista del concerto di Capodanno a Cagliari che si svolgerà in via Roma mentre toccherà a Max Gazzè chiudere in musica il 2022 e salutare il 2023 in Piazza Duomo a Catania.

Come Bologna, anche Firenze ha deciso di non puntare sul tradizionale “concertone” ma ha preferito puntare su tanti eventi diffusi in tutta la città, al gospel in piazza Santissima Annunziata alla musica classica sul sagrato di San Lorenzo, solo per citarne un paio.

Mega concerto, invece, a Genova per il “Capodanno in Musica” che sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. Sul palco montato in piazza De Ferrari saliranno Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Fabio Rovazzi, The Kolors, Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki e Roby Facchinetti.

A Napoli si balla e ci si diverte in attesa dell’anno nuovo in piazza Plebiscito con una lunga tre giorni di eventi condotti da Belen e Stefano Di Martino. Sul palco saliranno, tra gli altri, Rkomi, Lina Sastri, Peppino Di Capri, Francesco Paolantoni, Peppe Iodice, Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

Palermo festeggerà l’arrivo del 2023 in piazza Castelnuovo con una serata condotta da Sergio Friscia e animata da Francesco Gabbani e da numerosi artisti siciliani.

Da Perugia, precisamente da piazza IV Novembre, andrà in onda (su Raiuno) “L’Anno che Verrà”, il Capodanno presentato da Amadeus. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco, accompagnati dall’orchestra di Stefano Palatresi, per un cast ancora in via di definizione che si annuncia ricchissimo. Sicuramente ci sarà Emanuela Aureli che, da umbra doc, guiderà i telespettatori in un viaggio virtuale in quella che è una delle regioni più verdi d’Italia.

Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni animeranno il concertone romano sul palco che, probabilmente, non sarà più ai Fori Imperiali ma al Circo Massimo. A condurre la serata saranno Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro di RDS, la radio ufficiale della serata.

A Torino si balla in piazza Castello con la musica dal vivo dei Subsonica, di Willie Peyote, Eugenio in via di Gioia, Beba, Ginevra e Cantafinoadieci. Conduce la serata Sara D’Amario.

A Venezia, infine, l’appuntamento per il conto alla rovescia e il brindisi di mezzanotte è in Piazza San Marco. Subito dopo prenderà il via lo spettacolo pirotecnico in Bacino San Marco e numerosi locali e ristoranti proporranno musica dal vivo.