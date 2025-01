CAPODANNO PESCARA: PADOVANO, “GRANDE SUCCESSO GRAZIE A COLLABORAZIONE COMUNE E ASSOCIAZIONI”

PESCARA – “Il Capodanno pescarese, con i due concerti del 31 dicembre e primo gennaio, è un’iniziativa che va sicuramente ripetuta: solo l’evento di ieri ha richiamato infatti in piazza circa 30.000 presenze”.

Così, in una nota, Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara: “La cosa che voglio sottolineare è che la città di Pescara, già dalle ore 17, era stracolma di visitatori, e questo nonostante i lavori in corso nell’area di risulta. Grazie ai suggerimenti dati al Comune, e da questo recepiti, è stato possibile guadagnare ben 800 posti auto rispetto ai soli 300 non disponibili a causa dei suddetti lavori”.

“Anche questa soluzione ha permesso alla nostra città di fornire i servizi necessari all’accoglienza dei visitatori, offrendo inoltre la massima fruibilità delle strutture nell’intera area del centro commerciale naturale. Inoltre, non dimentichiamo che la fluidità della circolazione pedonale, grazie a tutto quanto sopra, ha permesso anche di garantire la massima sicurezza per l’incolumità pubblica”.

“Questa è l’amministrazione comunale che vogliamo, con l’augurio che nel 2025 la collaborazione reciproca con le associazioni e la promozione e realizzazione di altri eventi di rilievo porti a risultati ancora migliori”, conclude Padovano.