CAPODANNO: I PRIMI NATI IN ABRUZZO, DANIELE A PESCARA A MEZZANOTTE, E A LANCIANO RAFAEL

PESCARA – È probabilmente pescarese il primo nato in Abruzzo e non solo. Allo scoccare della mezzanotte è venuto alla luce nella sala parto del reparto di Ostetricia del “Santo Spirito” il piccolo Daniele, figlio di una coppia originaria della provincia di Chieti. Nella nottata parti record a Pescara con 7 nuovi nati, come non accadeva da tempo.

Si chiama invece Rafael il primo nato in provincia di Chieti nel 2023. Il piccolo è venuto alla luce all’ospedale di Lanciano sette minuti dopo la mezzanotte ed ha pesato 3,400 kg, facendo la gioia della mamma Mical, di origine brasiliana.

All’ospedale di Chieti, alle 2.52, sono poi arrivate le gemelline Gioia e Vittoria, accudite da mamma Elisabetta. All’ospedale di Vasto si è dovuto invece attendere le 11,24 di stamani per festeggiare l’arrivo di Samuele, 3,100 kg, coccolato dalla madre Marina. E’ invece una bimba l’ultima nata del 2022 giunta all’ospedale di Chieti alle 17 di ieri.