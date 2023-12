CAPODANNO SENZA BOTTI A SULMONA: MULTE FINO A 500 EURO

SULMONA – Multe fino a 500 euro: così Sulmona, come molti altri Comuni abruzzesi, dichiara guerra ai botti di capondanno.

L’ordinanza di divieto di esplodere botti, petardi e fuochi di artificio è stata firmata oggi, dal sindaco, Gianfranco Di Piero.

Dalle ore 24 del 30 dicembre 2023 e fino alle 24 del 6 gennaio 2024, sarà in vigore il divieto di esplodere petardi, botti e fuochi di artificio, anche se di libera vendita, nei luoghi di maggiore affollamento, nelle aree a rischio propagazione degli incendi, nei pressi di ospedali, case di cura, residenze per anziani,luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale, nonché in via Vicenne contrada “NoceMattei”, sede del canile comunale.

I cittadini, nelle altre zone del territorio comunale, sono invitati ad adottare condotte prudenti e responsabilinell’uso dei fuochi pirotecnici, osservando condizioni di sicurezza. L’inosservanza delle disposizioni sarà punita con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro.