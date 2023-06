CAPORCIANO A OCCHI CHIUSI: PRESENTAZIONE PROGETTO PER IPO E NON VEDENTI, LA DIRETTA

L’AQUILA – Diretta streaming della conferenza stampa alle ore 11.00 presso la libreria Colacchi, in corso Vittorio Emanuele II, numero 5 a L’Aquila, per la presentazione del progetto per ipovedenti e non vedenti “Caporciano a Occhi Chiusi”, con visite e iniziative che si avvarranno anche di “modelli tattili” che riproducono pianta e facciata della chiesa di Santa Maria de’ Centurelli e del complesso San Benedetto – Madonna Addolorata, nel comune aquilano nel cuore dell’altopiano dei Navelli. Il progetto è promosso dall’associazione Tratturo Magno 101 A.P.S., con il patrocinio del Comune di Caporciano ed un contributo della Fondazione CarispAQ.

Presenti Antonio Rotondi, presidente della Unione italiana ciechi (Uic) dell’Aquila, Alessandro Pernetta, sindaco di Caporciano, Andrea Portante, presidente di Tratturo magno 101 aps e Fabrizio D’Eramo, presidente del FablabAQ.

