CAPORCIANO: AUGURI DI NATALE A PALAZZO D’ALESSANDRO CON DEGUSTAZIONE E LABORATORIO DI BISCOTTI

L’AQUILA – Una giornata all’insegna del Natale per l’ultimo evento dell’anno a Caporciano, in provincia dell’Aquila, a Palazzo D’Alessandro, organizzato dalla Tratturo Magno 101 A.P.S. con il sostegno della Fondazione Carispaq.

In programma visita guidata, degustazioni, proposta di prodotti del territorio (vino, olio, tartufo, miele) ma anche momenti di aggregazione per tutti come il laboratorio per fare i biscotti di Natale, la lettura di un racconto natalizio di Giovanni Titta Rosa con un finale allietato dalle antiche sonorità della zampogna.

La degustazione sarà a cura di Sonia Chef a domicilio. Fra i prodotti in esposizione (con assaggi) e in vendita i vini dell’etichetta Sassocreta, olio e prodotti a base di tartufo ed il miele e prodotti derivati de l’Apicultura del Campo.

“Si chiude un anno denso di appuntamenti per la nostra associazione” dice Andrea Portante D’Alessandro, Presidente della Tratturo Magno 101 A.P.S. “abbiamo iniziato in primavera con eventi esperienziali quali laboratori erboristici, passeggiate, presentazioni e visite, ed in questo finale d’anno, dopo la giornata “Coltiviamo la Cultura” di Novembre, in collaborazione anche con l’Associazione Dimore Storiche, questo evento natalizio è un momento per rivedere anche chi già è stato con noi, farsi gli auguri e chiudere l’anno in bellezza”.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Per il laboratorio di biscotti è gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni tel/whatsAPP 3355994204 o tm101.aps@gmail.com